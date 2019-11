We wtorek rano w kierunku terytorium Izraela wystrzelono ze Strefy Gazy serię rakiet, które przechwycił system antyrakietowy. Na telewizyjnych nagraniach widać jak niektóre z nich spadają na drogi, a odłamki do ogródków pobliskich domów. W strefie ostrzału jest Tel Awiw. To tam na podmiejskim lotnisku w piątek ma wylądować narodowa reprezentacja Polski, która szykuje się na mecz z Izraelem.

REKLAMA

- Wszelkie spekulacje, że gramy w innym mieście czy państwie są niepotrzebne. W ciągu 24 godzin wszystko będzie jasne. Na tę chwilę jesteśmy przygotowani na to, że w sobotę gramy z Izraelem. W środę leci tam nasza trzyosobowa delegacja. To standardowa procedura. Jako PZPN na razie patrzymy na to z boku, ale jesteśmy w stałym kontakcie z MSZ, federacją izraelską i UEFA. W ciągu 24 godzin wszystko będzie jasne - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek, który we wtorek pojawił się jako gość specjalny na konferencji selekcjonera Jerzego Brzęczka i kapitana drużyny Roberta Lewandowskiego.

W mediach padają już jednak miejsca (Hajfa, ale też pobliskie wyspy: Malta oraz Cypr), do których spotkanie mogłoby zostać przeniesione. - Niczego w tej chwili nie jesteśmy w stanie potwierdzić - powtórzył we wtorek kilka razy Boniek. Po czym podkreślił: - Ale bezpieczeństwo naszej drużyny jest najważniejsze, bo mamy jechać na mecz, a nie na jakąś przygodę. Do tego dochodzi też bezpieczeństwo naszych kibiców, bo tych do Jerozolimy wybiera się około 2 tys.

Polacy są liderami grupy G eliminacji Euro 2020. Zdobyli dotychczas 19 punktów w ośmiu meczach i zapewnili sobie prawo do startu w turnieju. We wtorek, w swoim ostatnim meczu eliminacji, nasi kadrowicze zagrają ze Słowenią na PGE Narodowym. - Dobrze, że tak się stało, że mamy już awans. Daje nam to pewien komfort - zakończył Boniek.