W sobot tu przed p馧noc redaktor naczelny France Football Pascal Ferre potwierdzi, 瞠 w plebiscycie francuskiego tygodnika oddano ju wszystkie g這sy.

- To ju koniec. Trzy tygodnie g這sowania, oko這 180 oddaj帷ych swe g這sy i wszystkie rezultaty s w urnie. Teraz czekamy na 2 grudnia, by og這si rozstrzygni璚ia na gali w Teatrze Chatelet - zakomunikowa Ferre. Cho kryteria wyboru najlepszych pi趾arzy zawsze by造 podobne i zwraca造 uwag m.in. na indywidualne liczby zawodnik闚 czy zdobyte trofea, to jednak czasem g這suj帷y zachowywali si jak na konkursie pi瘯no軼i. B造sk, szeroki u鄉iech po golu mog造 zapewni komu dodatkowe punkty. Czy w tym roku dobra jesie mo瞠 pom鏂 Robertowi Lewandowskiemu?

Jak interpretowa kryteria?

Kryteria plebiscytu z jednej strony zawsze by造 precyzyjnie opisane. Z drugiej dawa造 dowolno嗆 interpretacyjn. Wed逝g regulaminu g這suj帷y kolejno rozpatrywali m.in. postaw indywidualn, form dru篡ny (zdobyte trofea) ale te “klas gracza”, na kt鏎 sk豉da si talent i postawa fair-play. Trzecim kluczem by豉 “kariera zawodnika”. Kto by najlepszy wed逝g tych momentami tajemniczo brzmi帷ych wytycznych, triumfowa. No mo瞠 poza Frankiem Ribery’m, kt鏎y w 2013 poprowadzi Bayern do mistrzostwa i Pucharu Niemiec oraz wygranej w Lidze Mistrz闚 i Superpucharze Europy, a asyst w lidze mia wi璚ej ni Ronaldo czy kontuzjowany Messi, ale oczywi軼ie z nimi przegra.

W ka盥ym roku w ocenie bierze si pod uwag wyst瘼y od listopada do listopada. Od czasu roz陰ki “France Football” z FIF (w latach 2010-2016 te dwa podmioty przyznawa造 wsp鏊ne trofeum) plebiscyt tygodnika ewoluuje. Jednak jego tegoroczne kryteria wyboru i regulamin, wed逝g kr鏒kiej informacji na oficjalnej stronie, wygl康aj podobnie jak te sprzed roku (cho wed逝g nieoficjalnych 廝鏚e identyczne nie s).

Nie mniej przypomnijmy, 瞠 ka盥y z dziennikarzy reprezentuj帷ych 180 pa雟tw oddawa swoje g這sy na pi璚iu zawodnik闚 z listy 30 wybranych przez dziennikarzy “France Football”. Nominowan do konkursu trzydziestk przedstawiamy TU. Z wybranej przez ka盥ego dziennikarza pi徠ki, zawodnik z miejsca pierwszego otrzymywa 6 punkt闚, z drugiego - 4, z trzeciego- 3, z czwartego – 2, a z pi徠ego - 1.

Opr鏂z Z這tej Pi趾i w tym roku zostanie pierwszy raz przyznane Trofeum Jaszyna dla najlepszego bramkarza globu. W鈔鏚 nominowanych jest m.in. Wojciech Szcz瘰ny. W tej kategorii te g這suje 180 dziennikarzy z ca貫go 鈍iata. Dodatkowo zn闚 wybrana zostanie najlepsza pi趾arka i zawodnik do lat 21 (ten, kt鏎y do 31 grudnia 2019 roku b璠zie mia豉 mniej ni 21 lat, co eliminuje z konkursu np. Kyliana Mbappe). Ale wr鵵my do Lewandowskiego.

Co dadz gole Roberta?

Lewandowski w tym roku prowadzi w zestawieniu najlepszych strzelc闚 w 10 czo這wych ligach Europy. Je郵i pod uwag we幟iemy krajowe rozgrywki wraz z europejskimi pucharami to Polak ma na koncie 41 trafie, 2 wi璚ej ni Messi i 10 wi璚ej ni Mbappe. W dodatku napastnik Bayernu przez ostatnie trafienia mo瞠 zapa嗆 w pami璚i g這suj帷ych, liczy na tzw. efekt ostatniego wra瞠nia. Jesie ma najlepsz w swojej karierze. Lewy jeszcze nigdy w pierwszych pi皻nastu meczach sezonu (we wszystkich rozgrywkach) nie cieszy si z tylu goli. Te 15 spotka w kolejnych latach to zwykle czas do pocz徠ku listopada, czyli momentu, kiedy g這suj帷y w plebiscycie France Football wrzucaj ostatnie g這sy. A warto zaznaczy, 瞠 Lewy w kolejnych spotkaniach te trafia.

Robert Lewandowski po pierwszych 15 meczach sezonu Sport.pl

Czy te gole s istotne? Zale篡 kto je strzela i na jakich meczach, lub jak ma na imi. Gdy Ronaldo i Messi przez dekad rozdzielali mi璠zy siebie z這te pi趾i, ca造 鈍iat z uznaniem patrzy na ich strzeleckie konto. Rekordy, kt鏎e przy okazji swoich trafie ustanawia Lewandowski w Bayernie (Polak trafia w ka盥ej z dotychczas rozegranych 11. kolejek Bundesligi, zosta najskuteczniejszym strzelcem Der Klassiker), mog nieco pom鏂, ale raczej nie w skali globalnej. To wszystko sukcesy lokalne, dla dziennikarza z Afryki cz瘰to nawet niezauwa瘸lne. W skali europejskiej w oczy mo瞠 rzuci si te awans naszej kadry na Euro. Lewandowski jest jej kapitanem.

"Lewandowski jest napastnikiem numer jeden na 鈍iecie. Nie przestaje rzuca kolejnych wyzwa czasom. Niemal w pojedynk zakwalifikowa Polsk do najbli窺zego Euro, strzelaj帷 pi耩 goli i zaliczaj帷 dwie asysty w o鄉iu meczach. W Bayernie Monachium, kt鏎y przed sezonem zosta powa積ie odm這dzony, to ci庵le on nadaje ton grze w ofensywie" - czytamy w uzasadnieniu nominacji France Football”. Na ile przekona to 180 dziennikarzy?

Co wi璚ej przegl康aj帷 publikacje France Football dotycz帷e “Z這tej Pi趾i” w tytu豉ch, zapowiedziach i nag堯wkach Lewandowskiego brak. Bryluj raczej Sadio Mane, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe.

Pierwsza tr鎩ka ma w r瘯awie swoje asy. Wygra豉 Lig Mistrz闚, cho kr鏊em strzelc闚 zosta Messi (Lewandowski by drugi). Zgodnie z zasadami plebiscytu triumf w Champions League powinien da graczom Liverpoolu pole position w wy軼igu o Z這t Pi趾.

Bardzo mocn pozycj w tym roku, co nie jest cz瘰te, ma obro鎍a - van Dijk. Rok mia rzeczywi軼ie fantastyczny, cieszy si z dziesi徠ek spotka z czystym kontem, zosta najlepszym zawodnikiem Premier League oraz fina逝 Ligi Mistrz闚, niedawno zosta graczem roku UEFA. Z reprezentacj Holandii doszed do fina逝 Ligi Narod闚.

Patrz帷 na typy bukmacher闚, to w豉郾ie on ma najwi瘯sze szanse na wygranie Z這tej Pi趾i. Drugi jest Messi, trzeci Ronaldo. Potem s gracze Liverpoolu i Raheem Sterling z Manchesteru City. Lewandowski jest 15. Te prognozy wskazuj, 瞠 nie b璠zie to raczej jeden z jego bardziej udanych plebiscyt闚.

Lewandowski na Eurowizji

Lewandowski w ca貫j presti穎wej zabawie b璠zie brany pod uwag ju 6. raz. Pierwszy raz o Z這t Pi趾 walczy w 2013 roku, jeszcze jako gracz Borussii Dortmund. W鈔鏚 23 zawodnik闚 by ostatecznie 13. Zebra 0,92% g這s闚. W 2014 nominacji nie dosta. Najlepiej do tej pory posz這 mu w 2015. Z Bayernem zdoby wtedy mistrzostwo i doszed do p馧fina逝 Ligi Mistrz闚. Z Polsk awansowa na Euro 2016 i strzeli najwi璚ej goli w eliminacjach tego turnieju. Lewandowski finalnie w konkursie by czwarty, co by這 najlepszym wynikiem Polaka od czas闚 trzeciego miejsca Zbigniewa Bo鎥a w roku 1982.

2016 rok w wykonaniu Lewego czyli: mistrzostwo Niemiec, awans z reprezentacj Polski do 獞ier熠ina堯w mistrzostw Europy i w sumie czterdzie軼i sze嗆 goli, na niewiele si zda這. Lewandowski w rankingu Z這tej Pi趾i by 16. W 2017, czyli w roku bez wielkiej reprezentacyjnej imprezy – 9.

W 2018 Polaka nie by這 nawet w鈔鏚 30 nominowanych. Jak wida mundiale i mistrzostwa Europy mu w plebiscycie nie s逝篡造.

- Z這ta Pi趾a ma swoje kryteria, ale my郵, 瞠 podczas g這sowania jest troch jak podczas konkurs闚 pi瘯no軼i. Cz窷 ludzi kieruje si powierzchowno軼i – m闚i nam niegdy Maciej Iwa雟ki, jeden z 180 cz這nk闚 jury. Dodawa, 瞠 nie ma co si obra瘸 na to, 瞠 dziennikarz z Trynidadu i Tobago nie zawsze musi widzie Lewandowskiego w swojej pierwszej pi徠ce najlepszych pi趾arzy globu. Z這ta Pi趾a jest momentami jak Eurowizja. W teorii wygrywa ten kto naj豉dniej 酥iewa, najlepiej si zaprezentuje i pewnie ma te dobr piosenk. Tyle, 瞠 nie wszystkim podobaj si te same piosenki i te same g這sy.