Jeszcze w niedzielę wieczorem nie było pewne, czy Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus wezmą udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski. Obaj zawodnicy doznali kontuzji w trakcie niedzielnego meczu Lokomotiwu Moskwa z Krasnodarem.

REKLAMA

Robert Lewandowski wciąż zachwyca! Zobacz bramkę napastnika Bayernu w meczu z Borussią Dortmund

Krychowiak, który w tym spotkaniu zdobył kolejną bramkę, zderzył się z przeciwnikiem, uderzył głową o murawę, przez co doznał wstrząśnienia mózgu. Rybus, który miał wystąpić w podstawowym składzie, zszedł z rozgrzewki z podejrzeniem naderwania mięśnia dwugłowego. Obaj zawodnicy w poniedziałek przeszli badania w Moskwie, po których uznano, że będą mogli dołączyć do reprezentacji Polski.

Krychowiak i Rybus przyjadą na kadrę

"29-letni pomocnik przez najbliższe dni będzie odpoczywał i nie weźmie udziału w treningach na boisku. Decyzja o ewentualnym występie przeciwko Izraelowi zapadnie po przylocie do Jerozolimy" - czytamy na portalu Łączy Nas Piłka.

"Rybus nie wystąpił w ostatnim spotkaniu ligowym z powodu urazu mięśniowego, odniesionego podczas rozgrzewki przedmeczowej. Wyniki badań diagnostycznych dają szanse na występ zawodnika przynajmniej w jednym meczu eliminacyjnym. Po przyjeździe do Warszawy Rybus przejdzie kolejne badania, a sztab medyczny dołoży wszelkich starań, aby zawodnik szybko wrócił do treningu i był do dyspozycji selekcjonera przy ustalaniu kadry meczowej" - to zaś informacja w sprawie lewego obrońcy.

Reprezentacja Polski najbliższe mecze rozegra w sobotę (16 listopada) oraz wtorek (19 listopada). Pierwszym rywalem kadry Brzęczka będzie Izrael, a spotkanie odbędzie się w Jerozolimie. Drugi mecz rozegramy w Warszawie ze Słowenią.