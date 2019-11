joebrzask przed chwilą 0

Co do kluczowości Milika i Rybusa w meczach eliminacyjnych do EURO:

Austria: Milik zmieniony w 46'; Rybus nie grał

Łotwa: Milik wszedł w 87'; Rybus nie grał

Macedonia: Milik nie grał; Rybus wszedł w 69'

Izrael: Milik wszedł w 73'; Rybus nie grał

Słowenia: obaj nie grali

Austria: obaj nie grali

Łotwa: Milik nie grał; Rybus zmieniony w 80'

Macedonia: Milik wszedł w 68'; Rybus nie grał