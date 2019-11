- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę tutaj zostać na dłużej. To była łatwa decyzja. Już wcześniej mówiłem, że chcę przedłużyć umowę. Dobrze się tutaj czuję. Moja córka urodziła się w Leeds. Chcę kontynuować grę, którą pokazywałem w ostatnim sezonie. Trener Marcelo Bielsa ma naprawdę duży wpływ na moją karierę. Pomógł mi. Myślę, że mamy większe szanse na awans w obecnych rozgrywkach. Myślę, że będzie dobrze - powiedział Mateusz Klich dla oficjalnej strony Leeds United.

To właśnie z niej w sobotę po południu dowiedzieliśmy się, że polski pomocnik podpisał z klubem z Elland Road nową, 4,5-letnią umowę. Kontrakt będzie obowiązywał do 2024 roku.

Klich trafił do Leeds w 2017 roku. Później odszedł na wypożyczenie do Utrechtu, a kiedy wrócił, wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie u Marcelo Bielsy. W obecnym sezonie dla angielskiego zespołu strzelił jednego gola w 15 meczach. Dołożył do tego jedną asystę. Leeds po 15 kolejkach obecnego sezonu Championship zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącego West Bromu traci dwa punkty.

Klich znalazł się w kadrze Jerzego Brzęczka na spotkania eliminacyjne z Izraelem (16 listopada) i Słowenią (19 listopada). W reprezentacji Polski ma już na koncie 22 spotkania, w których strzelił dwa gole.