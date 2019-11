Seniorska reprezentacja Polski podczas październikowego zgrupowania zapewniła sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni wciąż walczą także o miejsce w pierwszym koszyku na losowanie fazy grupowej Euro. Mimo wszystko wiele osób cały czas ma zastrzeżenia do pracy selekcjonera Jerzego Brzęczka. Na razie spekulacje na temat jego ewentualnego odejścia co prawda ucichły, ale niektórzy wciąż szukają kandydatów do jego zastąpienia w przyszłości. Jednym z nich może być Czesław Michniewicz, obecnie trenujący kadrę do lat 21. - Jeśli tylko trener będzie dalej realizował swoje cele, to zostanie selekcjonerem pierwszej kadry - przyznał w rozmowie z TVP Sport Kamil Grabara, młodzieżowy reprezentant Polski.

- Ciężko mi wskazać innego kandydata. Na poważnie: trenowanie kadry U21 to nie jest prosta sprawa, bo co chwilę zmienia się skład personalny i wymagania z nim związane. Trener Michniewicz po pierwsze awansował na mistrzostwa Europy po tak długim okresie przerwy – poza tymi, które graliśmy u siebie, ale to trochę inna bajka. Po drugie, osiągnął tam całkiem niezły wynik. Po trzecie, pewnie zmierza na kolejne Euro. Ma też duże doświadczenie ligowe - dodał.

Grabara podkreśla, że Michniewicz poza dobrym warsztatem trenerskim, potrafi stworzyć świetną atmosferę w zespole. Trudno go nie lubić. Chciałbym, żeby każdy mógł zobaczyć od środka jego zgrupowanie, jaka tam panuje atmosfera i jak to można połączyć z ciężką pracą. Szanuję go też za to, że nawet kiedy nie grałem, to nigdy nie dał mi do zrozumienia, że nie jestem tu potrzebny - ocenił bramkarz przebywający obecnie na wypożyczeniu w Huddersfield.