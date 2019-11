- Nie odczuwam bólu, więc nie ma problemu. Nie będzie to duża operacja, ale będę musiał sobie zrobić dwa tygodnie przerwy - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Kickerem. Lewandowski powiedział również, że decyzja o operacji zostanie podjęta w najbliższą niedzielę, gdy Polak pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski i porozmawia z lekarzami.

REKLAMA

Lewandowski podda się operacji?

Lewandowski cierpi na przepuklinę pachwinową. Z tego powodu operacja jest konieczna, jednak reprezentant Polski musi wybrać odpowiedni termin na jej przeprowadzenie. Napastnik Bayernu Monachium wcześniej ustalił z Jerzym Brzęczkiem, że jeśli polska kadra zapewni sobie awans na Euro 2020, to opuści on listopadowe zgrupowanie, by usunąć miękkiego guza, który pojawił się w okolicy pachwiny. Teraz nie jest pewne czy faktycznie dojdzie do operacji już w listopadzie, czy dopiero na koniec roku.

Robert Lewandowski ma w tym sezonie znakomitą passę bramek i strzelił już 21 bramek w 17 meczach Bayernu. O Polaku mówi także Peter Schmeichel, legendarny bramkarz ma za złe napastnikowi, że nigdy nie chciał grać w wielkim klubie. Wideo do zobaczenia poniżej.

- Robert ma drobną sprawę do załatwienia, ale to raczej kosmetyka. Wydaje mi się jednak, że stanie się to pod koniec roku, a teraz będzie do dyspozycji Jerzego Brzęczka - mówił niedawno prezes PZPN Zbigniew Boniek "Super Expressowi".

Obecność Lewandowskiego w najbliższych meczach byłby niezwykle istotna. Polska zapewniła sobie co prawda awans na przyszłoroczne Euro, ale wciąż walczy o obecność w pierwszym koszyku losowania fazy grupowej turnieju.