W 69. minucie Lewandowski kapitalnie wykończył dośrodkowanie Comana z prawej strony. Napastnik pokonał Sa zaskakującym strzałem w bliższy słupek.

REKLAMA

Tuż po zdobyciu bramki Lewandowski wsadził piłkę pod koszulkę, a do ust wsadził kciuka, czyli zrobił to, co robią piłkarze, gdy chcą przekazać, że ich partnerki spodziewają się dziecka.

Informację potwierdziła była polska tyczkarka, Monika Pyrek, która jest właśnie w Monachium. Pyrek opublikowała zdjęcie z Anną Lewandowską i napisała. - Tata już ogłosił światu super nowinę! Gratulacje kochani! Z dwójką raźniej.

Sprawę potwierdził także Robert Lewandowski na swoim Instagramie.

Dla Polaka był to już 59 gol w Lidze Mistrzów, oznacza to, że Polak na jedną bramkę zbliżył się do Karima Benzemy (4. miejsce) w historycznej klasyfikacji strzelców.

Od czasu dołączenia do Bayernu Monachium w sezonie 2014/2015 żaden zawodnik nie strzelił więcej goli w fazie grupowej LM niż Robert Lewandowski (31 - taki sam wynik ma Messi) - donosi OptaJoe.