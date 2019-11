Polski Związek Piłki nożnej znalazł ośrodek, w którym reprezentacja Polski będzie przygotowywać się do mistrzostw Europy w 2020 roku. Zdaniem "Przeglądu Sportowego" kadra Jerzego Brzęczka przed wyjazdem na turniej będzie trenować w Opalenicy. Na październikowym zjeździe władze związku wykluczyły kandydaturę Arłamowa, w którym Polacy trenowali przed mistrzostwami świata w 2018 roku i Euro 2016.

Wszystko wskazuje na to, że polscy piłkarze zamieszkają w hotelu Remes, umiejscowionym przy boiskach treningowych, na których podczas Euro 2012 trenowali Portugalczycy. Hotel znajduje się zaledwie 30 km od lotniska w Poznaniu, co również jest dużym atutem Opalenicy. Bliskość lotniska istotna jest ze względu na to, że Euro 2020 będzie się odbywać w 12 europejskich miastach. Na razie nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie swoje spotkania rozegra reprezentacja Polski.

Mecze przyszłorocznych mistrzostw Europy odbywać się będą w Danii (Kopenhaga), Holandii (Amsterdam), Rumunii (Bukareszt), Irlandii (Dublin), Hiszpanii (Bilbao), Węgrzech (Budapeszt), Szkocji (Glasgow), Niemczech (Monachium), Azerbejdżanie (Baku), Rosji (Petersburg), Włoszech (Rzym) i Anglii (Londyn). Losowanie fazy grupowej odbędzie się 30 listopada o godz. 17:00 w Bukareszcie.