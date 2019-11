Radosław Majecki został powołany przez Jerzego Brzęczka na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. 20-letni piłkarz Legii Warszawa zastąpił w kadrze kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego. Kamil Grabara skomentował to powołanie płaczącymi ze śmiechu buźkami. Majecki odpowiedział: Jedni się śmieją, inni jeżdżą na pierwszą reprezentację. Teraz na te słowa zareagował Grabara.

Tak Czesław Michniewicz komentuje zamieszanie z Grabarą i Majeckim [WIDEO]

- Umówmy się – jest w Polsce paru lepszych bramkarzy ode mnie od Radka Majeckiego. Żaden z nas by nie pojechał, gdyby Łukasz Fabiański był zdrowy. Nie rozumiem tylko tej odpowiedzi. Można było zareagować z żartem, a on do mnie poważnie: "Ja jeżdżę na pierwszą kadrę, a ty na młodzieżówkę". Radek, jeździliśmy razem na U16, U17, U18... I zawsze ja grałem, a ty zawsze siedziałeś - wypalił Grabara w rozmowie z Radosławem Przybyszem, dziennikarzem sport.tvp.pl.

- Radek Majecki to nie jest mój jakiś bardzo dobry kolega, ale szanuję go za grę w Legii, w europejskich pucharach. Nie zdobył mistrzostwa Polski, ale przynajmniej się o nie otarł. Życzę mu jak najlepiej - dodał Grabara.

Kamil Grabara nie rozumie Gikiewicza

Podstawowy bramkarz młodzieżowej reprezentacji Polski i piłkarz Huddersfield Town ocenił również zachowanie Rafała Gikiewicza, który jest w bardzo dobrej formie w Unionie Berlin, a Jerzy Brzęczek pominął go przy powołaniach. - Swoją drogą, zaciekawiło mnie zachowanie Rafała Gikiewicza, który też skomentował to powołanie i polubił krytykujące je wypowiedzi. A później, po meczu z Łotwą pisze "Brawo drużyna". Odbiór oczywiście pozytywny, bo jak nie kibicować reprezentacji. Pytanie, czy lepiej po dwóch tygodniach zmieniać zdanie, czy trwać przy swoim. Nie mnie to oceniać, zauważyłem jedynie ciekawe zjawisko - uciął bramkarz wypożyczony z Liverpoolu do Huddersfield.

Przypomnijmy, że Radosław Majecki znów dostał powołanie od Jerzego Brzęczka do dorosłej reprezentacji Polski na listopadowe mecze eliminacji Euro 2020 z Izraelem i Słowenią. Będzie w niej trzecim bramkarzem. Kamil Grabara zagra w kadrze U-21 Czesława Michniewicza, gdzie jest pierwszym bramkarzem i kapitanem.

