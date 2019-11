1234pablo 6 minut temu 0

Żaden z naszych pomocników nie ma takiego ciągu na bramkę. To zdanie jest prawdziwe, bo koleś nie jest naszym pomocnikiem. Przestańcie z reprezentacji robić kluby. To, że inni tak robią jest dla mnie kiepskim uzasadnieniem. A ten Borek to niech się schowa. Gada dużo, głównie głupoty, ale siłą rzeczy raz na sto musi coś trafić. I to jest chyba jego metoda.