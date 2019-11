Boniek zdradził nowe szczegóły o kontuzji Lewandowskiego. Co z meczami kadry?

- Robert Lewandowski ma drobną sprawę do załatwienia, ale to raczej kosmetyka. Wydaje mi się, że operacja zostanie przeprowadzona pod koniec roku, a w listopadzie będzie do dyspozycji Jerzego Brzęczka - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z "Super Expressem". Kapitan reprezentaji Polski, na temat którego wypowiedział się Boniek, niebawem będzie musiał poddać się operacji pachwiny.

REKLAMA

CZAREK SOKOLOWSKI/AP