kot_kotando godzinę temu Oceniono 7 razy 3

Jak zobaczyłem oznaczenie "Pilne" i coś o operacji, to myślałem, że go właśnie wiozą na salę operacyjną i potrzebna jest dla niego krew jakiejś rzadkiej grupy.

Gdybym informację o możliwym zabiegu przeczytał jutro, a nie natychmiast, to nie wybaczyłbym sobie tego do końca życia.