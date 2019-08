Wichniarek: Krychowiak czy Lewandowski nie będą grać wiecznie

Arkadiusz Reca, będący dotychczas piłkarzem Atalanty, przechodzi właśnie testy medyczne przed wypożyczeniem do włoskiego SPAL. Jeszcze w środę powinniśmy otrzymać oficjalny komunikat o podpisaniu rocznego kontraktu z opcją wykupu - taką informację przekazał Maciej Wąsowski, dziennikarz "Przeglądu Sportowego". Dla reprezentanta Polski to ogromna szansa na grę, mając na uwadze, że w poprzednim sezonie zagrał łącznie 45 minut w Serie A.

Na transferze Recy może zarobić Wisła Płock

Jak donosi Wąsowski, Atalanta oczekuje także wpisania kwoty 8 milionów euro do umowy, w razie chęci wykupu Recy przez SPAL. Jeżeli do 30 czerwca włoski klub zdecyduje się na wykupienie reprezentanta Polski, Wisła Płock ma zapewniony procent od następnego transferu, co oznacza, że płocki klub mógłby liczyć na niemałą sumę pieniędzy.

Reca został powołany przez Jerzego Brzęczka na wrześniowe mecze kadry ze Słowenią i Austrią, które odbędą się kolejno 6 września w Lublanie i 9 września w Warszawie, na Stadionie Narodowym.

