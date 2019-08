Jerzy Brzęczek: Jestem spokojny, że kadra będzie grała efektownie

- Czekamy na wydarzenia najbliższych dni. Amiens może oddać, ale także pozyskać kilku graczy. W drużynie jest już nowy obrońca (Arturo Calabresi został wypożyczony z Bolonii - przyp. red.). Spodziewany jest też napastnik. Rozstrzygnięcia innych transferów będą determinowały pozycję Kurzawy - mówi Sport.pl Marcin Michalak, menedżer z agencji INNfootball, która pilotowała przenosiny Polaka z Zabrza do Amiens.

Problemy z biodrem i rezerwy

Ten sezon rozpoczął się dla Kurzawy jeszcze gorzej niż poprzedni. Pomocnik nie zagrał w żadnym z pięciu lipcowych i sierpniowych sparingów. Nie był w grupie meczowej także na trzy pierwsze kolejki Ligue 1. Ostatnio rozegrał natomiast całe spotkanie w rezerwach Amiens przeciw Le Portel (1:3). Jego agent tłumaczy, że to przez kłopoty zdrowotne. - Rafał w lipcu miał problemy z biodrem. Okres przygotowawczy był trochę stracony. Rzeczywiście nie mógł grać w sparingach. Na przełomie lipca i sierpnia przytrafił mu się też lekki uraz mięśniowy. Dobrze czuje się właściwie od dwóch tygodni. To, że teraz grał w rezerwach, było zaplanowane. Musi wejść w ten sezon - słyszymy.

Polak po powrocie z FC Midtjylland, gdzie był wypożyczony na wiosnę, chciał walczyć o pierwszy skład Amiens. W drużynie zmienił się bowiem trener. Christophe’a Pelissiera zastąpił Luka Elsner, a ten chciał ponoć wypróbować byłego reprezentanta Polski. - U nowego trenera Rafał jest też przymierzany na prawej stronie. W Amiens zdają sobie sprawę z jego wszechstronności. On może występować z lewej strony zarówno w defensywie i ofensywie. Był też ustawiany w środku pomocy, grał już też na prawym skrzydle - dodaje Michalak.

"W grę wchodzi wypożyczenie"

Ile z tych przymiarek wyjdzie? Trudno powiedzieć. Od francuskiego dziennikarza będącego blisko klubu słyszymy, że Amiens przymierza się do rozstania z trzema piłkarzami. To Juan Otero (ściągnięty do Francji za 3 mln euro), Stiven Mendoza i właśnie Kurzawa, który w ekipie z Pikardii ma "małe szanse na zagrzanie miejsca". Oferty z innych klubów dostał też napastnik Moussa Konate. Najbliższy tydzień będzie zatem kluczowy. W przypadku Kurzawy pod uwagę brane są różne rozwiązania. Polski kierunek jest jednak mało prawdopodobny. - W grę wchodzi raczej wypożyczenie. Biorąc pod uwagę, że warunków, które by zadowalały Francuzów nie będzie mógł spełnić żaden polski klub, powrót do Ekstraklasy raczej bym odrzucał - dodaje Michalak. Amiens po trzech kolejkach Ligue 1 zajmuje 14. miejsce w tabeli. W tym sezonie wgrało jeden mecz, przegrało dwa pozostałe.

