taus pół godziny temu 0

Reca to żadna niespodzianka, bo to pomysł Brzęczka w który on konsekwentnie brnie.

Gdybyście byli konsekwentni to ogłosilibyście jeszcze jedną niespodziankę, czyli Kądziora który przecie w Dynamie też nie gra.



Większymi zaskoczeniami są jednak Pazdan czy (w końcu) Bielik.