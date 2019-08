"Cyfrowi atleci", zobacz najnowszy odcinek

REKLAMA

Kamil Grabara z Huddersfield Town, Marcin Bułka z PSG, Sebastian Walukiewicz z Cagliari, Jakub Bednarczyk z St. Pauli i Mateusz Bogusz z Leeds United - to piłkarze z lig zagranicznych powołani przez Czesława Michniewicza na mecze młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21 na mecze eliminacji Euro 2021 z Łotwą (6 września) i Estonią (10 września).

To, co przykuwa wzrok wśród powołań, to brak Krystiana Bielika. Zawodnik Derby County może jeszcze występować w reprezentacji, która latem we Włoszech była bliska awansu do półfinału MME, jednak tym razem w kadrze Michniewicza się nie znalazł. Wiele wskazuje na to, że piłkarz, który wyróżniał się w poprzednim sezonie oraz na włoskim turnieju, może otrzymać powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski na najbliższe mecze eliminacyjne. Od dawna spekulowano, że Jerzy Brzęczek uważnie przygląda się Bielikowi i może powołać do do pierwszej kadry.

Najbliższe młodzieżowe mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 13-27 czerwca 2021 roku na Węgrzech i w Słowenii. Naszymi rywalami w eliminacjach, poza Estonią i Łotwą, są Rosjanie, Serbowie oraz Bułgarzy. Z grupy do turnieju zakwalifikują się dwie najlepsze drużyny.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE