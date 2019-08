skokens pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Krycha jest dobry. Zawsze w niego wierzyłem. Krycha to dobry defensywny pomocnik, ale do swiatowego topu mu jednak "troche" brakuje. Pomimo jego brakow w wyszkoleniu, Krycha to i tak najlepszy (wraz z Zielińskim) Polski pomocnik.