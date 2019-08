Leo Messi obejrzał czerwoną kartkę w meczu o trzecie miejsce na niedawnym Copa America. Dodatkowo na znak protestu nie wyszedł odebrać medalu. - Nie wyszedłem na dekorację, bo nie musimy być częścią tej korupcji i braku szacunku. Brazylia mistrzem? Bez wątpliwości. Niestety, uważam że to zostało zorganizowane pod nią. Korupcja i tacy sędziowie niszczą futbol - powiedział Messi mediom po meczu.

Okazuje się, że słowa nie zostały bez echa. Federacja CONMEBOL ukarała zawodnika trzymiesięczną dyskwalifikacją na mecze reprezentacyjne. Dodatkowo Messi będzie musiał zapłacić 50 tysięcy dolarów grzywny. Kara dla Messiego oznacza, że nie będzie mógł zagrać de facto w 4 meczach reprezentacji.

Messi mógł być zawieszony na dłużej

Kara dla Messiego nie jest tak duża, jak mogłaby być. Niedawno CONMEBOL (Południowoamerykańska Federacja Piłki Nożnej) wydało oficjalne oświadczenie, odpowiadając na zarzuty Messiego. - W piłce nożnej czasami wygrywasz, a czasami przegrywasz. Akceptowanie wyniku spotkania z szacunkiem jest podstawową zasadą fair play. To samo tyczy się decyzji sędziów, którzy są ludźmi i nigdy nie będą perfekcyjni - napisano w oświadczeniu dodając, że zachowanie Messiego było "nie do zaakceptowania". Zasady CONMEBOL zakazują obrażania federacji i podległych jej instytucji w jakikolwiek sposób. Przeciwko Messiemu wszczęto postępowanie i groziły mu nawet dwa lata zawieszenia.

Wcześniej dziwna czerwona kartka

Była 37. minuta meczu o trzecie miejsce w Copa America, gdy Leo Messi przegrał pojedynek z Garym Medelem o piłkę. Po chwili obaj piłkarze starli się ze sobą, za co sędzia Mario Diaz de Vivar postanowił wyrzucić obu zawodników z boiska. Jego decyzja była trudna jednak do zrozumienia. Messi pewnie zasłużył na żółtą kartkę (sprowokował Medela lekkim pchnięciem, po tym jak przegrał z nim pojedynek o piłkę), Medel tym bardziej, po tym jak doskoczył do Messiego wymierzać sprawiedliwość. Ale dwie czerwone kartki to za surowa kara, przede wszystkim dla Argentyńczyka, który w tym starciu głównie się bronił. To była dopiero druga czerwona kartka w karierze Messiego, druga w meczu kadry. Pierwszą dostał w debiucie w reprezentacji w meczu z Węgrami w 2005 roku.