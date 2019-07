Robert Lewandowski od dawna myśli o tym, czym będzie się zajmował po zakończeniu kariery. Stąd jego różne inwestycje, m.in. w branży nieruchomości. Niedawno kapitan naszej kadry ogłosił kolejny projekt pod nazwą "RL9pro".

REKLAMA

- Koncentracja. Natura. Siła. Energia. Aktywność. Wytrwałość. Wyobraźnia. Moc. Prawdziwą sztuką jest utrzymać się na szczycie - napisał gwiazdor Bayernu Monachium w pierwszym wpisie na fan page'u RL9pro. Do postu dodane zostało zdjęcie, na którym napastnik polskiej reprezentacji widnieje bez koszulki, z ręcznikiem zawieszony na szyi.

W ten sposób zawodnik poinformował kibiców o swoim nowym przedsięwzięciu. Po kilku tygodniach wiemy już więcej na ten temat. Jak informuje portal Money.pl, Lewandowski wprowadza na rynek swój własny napój dla sportowców w ramach marki "RL9pro". Napój będzie dostępny w sklepach Żabka od 31 lipca, a następnie także w innych sklepach.

Robert Lewandowski tłumaczy, dlaczego wprowadza własny napój

– Dużo ludzi mnie pyta - w mediach społecznościowych, wywiadach, czy relacjach prywatnych - jak trenuję, jak przygotowuję się do gry, jak wypoczywam, co daje mi siłę, sprawność, czy odporność. Pomysł na RL9 PRO wziął się właśnie stąd. Metody, produkty, dieta, wszystko, co sprawia, że czuję się silny i dobry w tym, co robię, moja wiedza i doświadczenia mogą być wykorzystane także przez innych - tłumaczył w rozmowie z Money.pl polski napastnik.

Dystrybucją jego napoju zajmie się firma Oshee, z którą Lewandowski współpracuje od lat. W planach piłkarza są także kolejne produkty pod własną marką. Zawodnikowi powodzi się nie tylko w biznesach, ale przede wszystkim na boisku. Poniżej materiał z jego wszystkimi bramkami zdobytymi w poprzednim sezonie: