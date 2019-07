Lionel Scaloni pozostanie selekcjonerem Argentyńczyków co najmniej do mistrzostwa świata, które w 2022 roku odbędą się w Katarze. Turniej ten wyjątkowo zorganizowany zostanie nie latem, a w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Komitet wykonawczy Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o pozostawieniu Scaloniego jednogłośnie.

REKLAMA

Scaloni awansuje na mundial?

41-letni trener poprowadzi więc Argentynę podczas eliminacji do kolejnych mistrzostw świata, które rozpoczną się w przyszłym roku. Scaloni jest selekcjonerem Argentyńczyków od 2018 roku. Prowadzona przez niego drużyna odpadła w półfinale niedawnego Copa America, przegrywając z Brazylią 0:2. Po tym spotkaniu Leo Messi zarzucił gospodarzom Brazylijczykom korupcję. Gwiazdor Barcelony miał pretensję do sędziów o to, że sprzyjali Canarinhos i dlatego nie odgwizdali dla Argentyny dwóch rzutów karnych.

Sam Messi przygotowuje się obecnie z Barceloną do kolejnego sezonu ligowego. "Dumę Katalonii" poprowadzi znów Ernersto Valverde, mimo że po odpadnięciu w półfinale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów z Liverpoolem media spekulowały na temat jego zwolnienia. Materiał na ten temat zobaczysz poniżej: