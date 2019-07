To może być największy hit letniego okna transferowego z udziałem reprezentanta Polski! Manchester United, Tottenham, Roma i Inter Mediolan są zainteresowane Kamilem Glikiem, a przedstawiciele tych klubów odbyli już pierwsze rozmowy z AS Monaco w sprawie transferu reprezentanta Polski - informuje portal WP Sportowe Fakty.

Kamil Glik wyceniony na 20 mln euro

Francuski klub nie chce jednak stracić Polaka i oferuje mu przedłużenie kontraktu do 2022 roku i podwyżkę z 3,5 miliona euro netto rocznie na 3,8 mln euro netto. Polak miałby również zostać kapitanem AS Monaco. Przypomnijmy, że obecny kontrakt Glika z klubem wygasa w czerwcu 2021 roku. 17. zespół minionego sezonu Ligue 1 wycenił Polaka na 20 milionów euro i jeżeli będzie zmuszony sprzedać 31-letniego obrońcę, to od takiej kwoty rozpocznie negocjacje.

Kamil Glik jest piłkarzem AS Monaco od 2016 roku. Trafił tam za 11 milinów euro z Torino. W pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo Francji i dotarł z drużyną do półfinału Ligi Mistrzów. W kolejnym świętował wicemistrzostwo, a rozgrywkach 2018/2019 walczył o utrzymanie w Ligue 1. Glik w barwach AS Monaco rozegrał 143 mecze, strzelił 13 goli i miał 7 asyst.