Kilkanaście godzin temu Liverpool potwierdził przedłużenie kontraktu z Kamilem Grabarą. Jednocześnie ogłoszono, że młodzieżowy reprezentant Polski trafi na roczne wypożyczenie do Huddersfield Town, które w minionym sezonie spadło z Premier League.

REKLAMA

Prezes Huddersfield nie może nachwalić się Kamila Grabary: "Potrzebujemy takiej pewności siebie"

Pod wrażeniem umiejętności, jak i charakteru polskiego golkipera jest prezes "The Terries" Phil Hodgkinson, o czym wspomniał podczas spotkania z kibicami: "To bardzo dobry bramkarz. Pewność siebie, którą emanuje, to cecha, jaką musi posiadać golkiper. Grabara to wielki chłop. Co więcej świetnie radzi sobie z obroną strzałów i dyryguje kolegami w polu karnym. Skutecznie wprowadza też piłkę do gry kopnięciem z pola karnego - ocenił Hodgkinson.

Polscy kibice już dawno przekonali się o ciętym języku młodzieżowego reprezentanta Polski. Na bezkompromisowe, często kontrowersyjne wypowiedzi Grabary można natknąć się na twitterowym koncie 20-latka. Co ciekawe, polski zawodnik zdążył już zareklamować się także w nowym klubie: "Podczas rozmowy z naszym trenerem Grabara pokusił się o następujące stwierdzenie. Otóż wyznał, że podczas treningów Liverpoolu Alisson Becker codziennie uczył się od niego nowych rzeczy. Właśnie takiej pewności siebie potrzebujemy - relacjonował prezes Huddersfield.