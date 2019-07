- Ja jeszcze przed turniejem wiedziałem, co będzie. Wiedziałem, że wszystko będzie robione pod wynik. Tam nie było gry. Nie dało się zobaczyć, czy zawodnik będzie w przyszłości się nadawał do reprezentacji seniorskiej. Jeśli w wieku 20 czy 21 lat grasz tylko defensywnie i ustawiasz sie z tyłu, to jak mamy nauczyć młodych piłkarzy, żeby podejmowali ryzyko? - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie ze "Sportowymi Faktami", krytykując postawę ekip Jacka Magiery i Czesława Michniewicza. Jego zdaniem taktyka i szkolenie piłkarzy w Polsce skupia się od początku wyłącznie na osiąganiu odpowiedniego wyniku.

Zbigniew Boniek: Nie zgadzam się z Robertem Lewandowskim

Nie jestem od recenzowania słów Roberta, ale nie zgodzę się z opinią, że lepiej atakować i przegrać. Zapytam Roberta, czy wolałby z Bayernem wygrać Ligę Mistrzów dzięki defensywnej taktyce, czy lepiej jednak przegrać, atakując. Ja, jako prezes PZPN-u jako pierwszy chciałbym, abyśmy atakowali cały czas i dominowali, ale trzeba patrzyć na to, czy mamy potencjał w drużynie, aby tak grać

- powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z Interią. Dodał również, że "różnica zdań prowadzi do postępu". Na MŚ U-20 reprezentacja Polski wyszła z grupy z trzeciego miejsca i odpadła w 1/8 finału, za to kadra U-20 wygrała dwa z trzech spotkań, ale zajęła trzecie miejsce w grupie i nie awansowała do półfinału (który gwarantowałby również występ na igrzyskach olimpijskich).