sacc77 godzinę temu Oceniono 9 razy 9

Po obejrzeniu kontrowersyjnej sytuacji można i należy stwierdzić jedno - Messi wyleciał z boiska za głupotę sędziego.



Wyraźnie widać, że był stroną pasywną, atakowaną, domniemuję, że specjalnie ręce trzymał wysoko podniesione by było widać, wyraźnie widać, że nie zachowuje się w sposób agresywny, że jest stroną bierną, atakowaną.



Jeżeli do tego uwzględnić, "cuda" z sędziowaniem w meczu półfinałowym wówczas można i należy stwierdzić, że Messi ma absolutną rację: mistrzostwa były ustawione pod wygraną Brazylii.



Jeżeli to nie jest sportowa korupcja - to co nią jest?

