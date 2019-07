Wszystko wskazuje na to, że Paweł Olkowski podpisze w poniedziałek 2-letni kontrakt z beniaminkiem tureckiej Super Lig – Gazisehirem Gaziantep - taką informację przekazał na Twitterze dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Tomasz Włodarczyk. W ostatnim czasie 29-latek był łączony z powrotem do Lecha Poznań, ale jednak nie zdecydował się na powrót do naszego kraju.

Olkowski wybrał najlepszą ofertę

W minionym sezonie Paweł Olkowski był podstawowym obrońcą Boltonu. W Championship wystąpił w 37 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Latem wygasła jego umowa, dlatego z nowym klubem może się związać na zasadzie wolnego transferu.

- Nie mieliśmy problemu z propozycjami dla Pawła. Mógł zostać w The Championship, ale uznaliśmy, że oferta i projekt Gazisehiru jest na tyle ciekawy, żeby do niego dołączyć – mówi agent piłkarza Daniel Weber z agencji INNfootball w rozmowie z "Przeglądem Sportowym"

29-latek jest reprezentantem Polski. Ostatni mecz w kadrze rozegrał w 2015 roku, ale Jerzy Brzęczek powoływał go na zgrupowania. W reprezentacji wystąpił w 13 spotkaniach.