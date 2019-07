Była 37. minuta meczu o trzecie miejsce w Copa America, gdy Leo Messi przegrał pojedynek z Garym Medelem o piłkę. Po chwili obaj piłkarze starli się ze sobą, za co sędzia Mario Diaz de Vivar postanowił wyrzucić obu zawodników z boiska. Jego decyzja była trudna jednak do zrozumienia. W raporcie pomeczowym pojawiło się jednak uzasadnienie tej decyzji.

REKLAMA

– Użycie słów i/lub gestów wyzywających, obrażających lub poniżających, prowokujących przeciwnika, gdy piłka nie znajdowała się w grze. Wymierzanie mocnego uderzenia w ramię rywala – napisał w raporcie sędzia, który argumentował tak wyrzucenie Messiego z boiska.

Sędzia się tłumaczy po czerwonej kartce dla Messiego i Medela

W 37. minucie meczu o trzecie miejsce w Copa America, Leo Messi przegrał pojedynek z Garym Medelem o piłkę. Po chwili obaj piłkarze starli się ze sobą, za co sędzia Mario Diaz de Vivar postanowił wyrzucić obu zawodników z boiska.Messi jednak nie uderzał rywala, a na wideo widać również, że praktycznie się do niego nie odzywa. Co więcej, Argentyńczyk rozkłada nawet ręce i to Medel jest stroną atakującą.

Czerwona kartka dla Medela została uargumentowana w ten sposób: - Brutalnie uderzał przeciwnika klatką piersiową oraz głową. Koledzy musieli go powstrzymywać - pisze sędzia.

Wydaje się, że te tłumaczenia nie są do końca fortunne, a obaj zawodnicy zasłużyli po prostu na żółte kartki. Messi ma jednak inną teorię. - Wystarczyłoby po żółtej kartce dla obu, ale widać to, co powiedziałem wcześniej (o fatalnym sędziowaniu w półfinale z Brazylią, i że Brazylia w jakiś sposób ustawia pod siebie turniej CONMEBOL- przyp. red), zostawiło ślad - powiedział cytowany przez Mundo Deportivo.