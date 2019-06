snowbird1 6 minut temu 0

Ogladam (100%-owy mezczyzna) z wielka przyjemnoscia kobiece mistrzostwa swiata w pilce noznej we Francji, tak jak i kilkaset milionow innych ludzi na swiecie w telewizji no i tych na wypelnionych do ostatniego miejsca stadionach. Kobity graja super pilke - kosmiczne akcje, piorunujace strzaly w samo okienko i nieziemskie parady bramkarek, to tam jest normalka. Niektore polskie gazety i portale nawet i podadza czasem jakis wynik, to wszystko na co je stac. Szczytem wszystkiego, jednak, jest Gazeta, Wyborcza i Wyborcza Sport. W tych instytucjach kobiece mistrzostwa swiata W OGOLE (!!!) nie istnieja. Nie tylko nie ma zadnych komentarzy ale nawet i brak samych wynikow (sic!). Nawet w "pasku". Nieprawdopodobne to jest...cos jakby imprezy w ogole nie bylo. Co jest grane? Niby ma tu byc liberalizm, rownouprawnienie, nawet feminizm a wychodzi meski szowinizm w najbardziej swinskim, chamskim wydaniu. Adasiu... dokad to twoje krolestwo w koncu zmierza???