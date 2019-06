wierny_nie_poddany 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Ściszam polskich komentatorów, zwłaszcza ekspertów bez względu na dyscyplinę zespołową.

Słowotok oderwany od obrazu (jakże często grają duchy na boiskach), notoryczne przytaczanie tabel historycznych i statystyk, z góry przygotowane tezy no i ta polszczyzna.

A "wnioski pomeczowe" to jak w pisie - jest flaga, nie ma flag, jest flaga....

Są rzadkie wyjątki, choćby pan Szczęsny, czy pani Bamber (ale bez męża; nie da się go ściszyć bez pani)