candlekeep 9 minut temu 0

"Jeśli obie reprezentacje podzielą się punktami, to Polacy do awansu z grupy będą potrzebowali co najmniej remisu z Hiszpanami w sobotnim meczu"

A jeśli nie, to co?

Ano to, że Polacy do awansu z grupy będą potrzebowali co najmniej remisu z Hiszpanami w sobotnim meczu.

:-DDD