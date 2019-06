- Sytuacja Dawida Kownackiego bardzo nas martwi. To nasz kapitan, jeden z najważniejszych zawodników tej kadry, król strzelców eliminacji. Zrobimy wszystko, żeby mógł zagrać przeciwko Hiszpanom, ale jest trochę niepewności, mądrzejsi będziemy po wieczornym treningu - mówił Czesław Michniewicz na piątkowej konferencji prasowej.

Wieczorny trening nie przyniósł jednak dobrych wieści. Dawid Kownacki co prawda wyszedł na zajęcia z drużyną, ale po rozgrzewce już nie trenował ze wszystkimi. Oddał kilka strzałów na bramkę w obecności Michniewicza i poszedł do szatni.

W sobotę reprezentacja Polski do lat 21 zagra ostatni mecz w fazie grupowej młodzieżowych mistrzostw Europy. Rywalem zespołu Michniewicza będą Hiszpanie. Po dwóch spotkaniach Polacy mają komplet punktów i są o krok od awansu do półfinału i igrzyska olimpijskie. By tak się stało, w sobotę muszą przynajmniej zremisować. Początek meczu Polska - Hiszpania o 21 na stadionie w Bolonii.