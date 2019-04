24 marca Polska wygrała z Łotwą 2:0. Z chwilą opuszczenia Stadionu Narodowego dla piłkarzy skończyło się pierwsze w tym roku zgrupowanie. O reprezentacji na chwilę zapomną tylko oni. Sztab szkoleniowy kadry został w Warszawie na tradycyjne podsumowanie meczów. Osoby odpowiedzialne za logistykę i planowanie kolejnych zgrupowań ruszyły natomiast w drogę. Już 27 marca były w Skopje, gdzie w ciągu dwóch dni podjęto większość kluczowych decyzji w sprawie planowanego tam na 6 i 7 czerwca pobytu. To właśnie z Macedonią Polska będzie walczyć o swoje kolejne punkty el. ME 2020. Ten wyjazd – przynajmniej z punktu widzenia samej podróży i pobytu na miejscu – wydaje się być pod kontrolą.

Szybka odprawa i własne skrzydło

Po tym jak z kadrą pożegnał się jej dyrektor sportowy Tomasz Iwan, takiej funkcji w reprezentacji nie pełni nikt. Obowiązki Iwana przejęli Łukasz Gawrjołek i Jakub Kwiatkowski. Pierwszy z nich jest team managerem ds. logistycznych, zajmuje się organizacją przejazdów, przelotów i noclegów. Wspiera go w tym ten drugi, na co dzień rzecznik prasowy, który również trzyma pieczę nad kwestiami sportowymi i formalnymi. W planowaniu zagranicznych wypraw kadry udział bierze jeszcze kilka osób. Dwie z nich - osoba odpowiedzialna za organizację imprez i bezpieczeństwo oraz człowiek od administracji i zakupów też zwykle wcześniej udają się na miejsce, gdzie za czas jakiś pojawi się Robert Lewandowski i spółka.

- Od razu po przylocie zwykle mamy spotkanie z zarządcami lotniska. Musimy poznać jak funkcjonuje interesujący nas port lotniczy i przedstawiamy nasze oczekiwania. Chodzi o sprawną kwestię rozładunku i załadunku naszych rzeczy oraz szybką odprawę piłkarzy – tłumaczy nam Jakub Kwiatkowski. Przypomina, że kadra do kraju wraca zawsze od razu po meczu, przeważnie w godzinach nocnych. Wcześniejsze ustalenia dotyczące możliwości skorzystania z pomieszczeń dla VIPów, oraz tego jak wyglądać będzie odprawa są kluczowe i pozwalają zaoszczędzić cenny czas oraz maksymalizować komfort graczy.

- Idealna sytuacja to taka, gdzie podjeżdżamy naszym autokarem na płytę i tam jest wszystko załatwione, a zawodnicy wskakują do samolotu. Wszystko zależy od portu, ale i kraju. W Portugalii takie odprawy są na przykład niemożliwe, przysługują tylko prezydentowi – mówi nam Kwiatkowski.

Swoich rzeczy w takim samolocie biało-czerwoni zwykle trochę mają. To nie tylko stroje i cały ekwipunek piłkarzy, ale też sprzęt medyczny i choćby przenośne pompowane wanny.

Drugą najważniejszą kwestią jest wybór hotelu. Pierwszą selekcję robi się w Warszawie, przez internet. Trzeba sprawdzić dostępność pokoi w wybranych i spełniających kadrowe standardy hotelach. Jakie te standardy są? Zwykle określa je pięć hotelowych gwiazdek.

- Dobrze, żeby taki hotel miał basen i strefę SPA, a na pewno siłownię z dużą liczbą rowerów – mówi nam Kwiatkowski. – I takie miejsce w którym możemy rozłożyć nasze przenośne wanny do których wrzucamy lód. To dla graczy jest w sumie najważniejsze – dodaje.

Inne warunki? Bliskość stadionu. Dodatkowa sala, w której piłkarze będą jeść i oczywiście ośrodek, który jest w stanie zagwarantować biało-czerwonym spokój.

- Rezerwujemy tylko taki hotel, w którym kadra ma własne piętro lub skrzydło. Jak są z tym problemy, to grzecznie dziękujemy i idziemy gdzie indziej – mówi rzecznik PZPN. Dodaje, że często zwraca też uwagę na sale konferencyjne, w których moga odbywać się spotkania z mediami.

Jedzenie z dokumentacją na 16 stron

Z kadrą od 13 lat lat współpracuje też kucharz Tomasz Leśniak. Niektóre zagraniczne hotele, a nawet osoby w nich pracujące zna na pamięć. Zwykle kooperuje z miejscowymi kucharzami. Zwykle korzysta z miejscowych produktów. Ze sobą wozi tylko kilka rzeczy – przeważnie kaszę gryczaną, kaszę jaglaną i siemię lniane – pokarmy w niektórych krajach nie tak bardzo oczywiste. Poza tym przed każdą wyprawą, hotel w którym kadra będzie stacjonować dostaje od naszego kucharza kilkanaście pytań, w których Leśniak zapoznaje się m.in z pochodzeniem produktów oraz bada ich certyfikaty.

- Są takie kraje, gdzie jakość produktów jest różna, czy po prostu inna od naszej. To do tych wyjazdów trzeba się lepiej przygotować. Do Izraela np. pojadę z naszymi przedstawicielami osobiście. Będę sprawdzał towary, które będziemy mogli tam nabyć. Jeśli będą zastrzeżenia to zdecydujemy, czy skorzystamy z importu, czy weźmiemy rzeczy ze sobą – tłumaczy Leśniak, który dodaje, że zabierania produktów z Polski woli unikać. Szczególnie gdy chodzi o produkty inne niż suche - takie, które trzeba przewozić w odpowiednich warunkach. Czasem skomplikowany jest też ich wywóz poza Unię Europejską.

- Różne państwa na większe ilości przewożonych rzeczy różnie reagują. Gdy lecieliśmy na mundial w Rosji, to do jednego produktu było np. 16 stron dokumentów i pozwoleń – od weterynarza po sanepid – dodaje.

Hotel w Skopje, który wybrała kadra jest nowym obiektem, warunki i kryteria dotyczące higieny w kuchni są tam na bardzo wysokim poziomie. Leśniak dostał już większość odpowiedzi na swoje pytania. W Macedonii problemów raczej się nie spodziewa. Jeżeli do niektórych produktów będzie miał wątpliwości, to skorzysta z pomocy sprawdzonych importerów, którzy zapewnią mu kukurydzianego kurczaka z Francji czy świeże porcje argentyńskiej wołowiny.

400 kg lodu, banany i piłki

Nawet latając w te bardziej egzotyczne kierunki wody kadra ze sobą nie taszczy.

- Swojej nie bierzemy, ale sprawdzamy jej certyfikaty na miejscu. Jeśli hotel je ma to znaczy, że bezpiecznie można myć owoce pod kranem i nie trzeba się tą sprawą przejmować – tłumaczy Kwiatkowski. Leśniak dodaje, że zwykle sporo czasu poświęca też badaniu certyfikatów dostępnych na miejscu jajek.

Podczas takich wyjazdów omawiane są też sprawy związane z bezpieczeństwem kadrowiczów. Jeśli chodzi o zabezpieczenie jej przejazdów na miejscu, to zwykle odpowiada za to gospodarz. To on na koniec informuje wszelkie potrzebne służby, skąd dokąd i o której godzinie biało-czerwoni będą musieli się przedostać. Kadra otrzymuję eskortę lub asystę policji – to zależy od kraju, lub sytuacji.

- W Austrii radiowóz tylko nam towarzyszył. Dopiero jak zrobił się jakiś problem na trasie, którą przyblokowali kibice i zrobiło się późno, to służby włączyły syreny – opowiada Kwiatkowski.

Współpraca z miejscową federacją polega też na na wizytacji obiektu na jakim będzie toczyło się spotkanie.

- Sprawdzamy wtedy czy na stadionie jest pomieszczenie do rozgrzewki i jak ono wygląda, jak prezentuje się część sanitarna, przejście na płytę oraz dojście na konferencję prasową, czy strefę wywiadów z zawodnikami. To wszystko po to, by w przeddzień czy w dniu meczu nie być czymś zaskoczonym – tłumaczy rzecznik PZPN.

Prośby do gospodarzy meczu zwykle polski związek ma dwie.

- Prosimy ich o 400 kg lodu. Część idzie do hotelu, a część jest potrzebna już na stadionie. Prosimy też, by podczas meczu w szatni zawodników były banany – dodaje Kwiatkowski. Ponieważ eliminacje Euro 2020 rozgrywane są piłką innej firmy, niż ta z którą umowę ma reprezentacja, zwykle do zamówienia z okazji oficjalnego treningu dochodzi jeszcze prośba o 30 futbolówek. To co jest potem widać już w telewizji.

W połowie kwietnia przedstawiciele PZPN ruszają na rekonesans na Słowenię. Z tą drużyną zagramy bowiem we wrześniu w Lublanie. W maju będą natomiast dopinać szczegóły wyjazdów na Łotwę i do Izraela. Z pierwszym rywalem gramy w październiku, z drugim w listopadzie.

- W maju chcemy mieć przygotowane wszystkie wyjazdowe mecze kadry w 2019 roku. Potem mam nadzieję, będzie okazja zająć się kolejnymi ważnymi podróżami po Europie – uśmiecha się Kwiatkowski.

Eliminacje Euro 2020 (mecze Polski)

Kolejka 3 ( 7 czerwca 2019): Macedonia – Polska (20:45)

Kolejka 4 (10 czerwca 2019): Polska – Izrael (20:45)

Kolejka 5 (6 września 2019): Słowenia – Polska (20:45)

Kolejka 6 (9 września 2019): Polska – Austria (20:45)

Kolejka 7 (10 października 2019): Łotwa – Polska (20:45)

Kolejka 8 (13 października 2019): Polska – Macedonia (20:45)

Kolejka 9 (16 listopada 2019): Izrael – Polska (20:45)