Bartosz Kapustka doznał urazu w piątek podczas meczu z AFC Tubize (0:1). Badania przeprowadzone w poniedziałek potwierdziły najgorsze obawy - piłkarz zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Czeka go kilkumiesięczna przerwa w grze. Jego występ na mistrzostwach Europy U-21 jest wykluczony. Turniej ten w czerwcu odbędzie się we Włoszech i San Marino. Kapustka jest jednym z liderów zespołu Czesława Michniewicza. Wystąpił w 11 meczach eliminacyjnych, w których strzelił jednego gola i zaliczył cztery asysty. W barażach z Portugalią był najlepszym z biało-czerwonych.

Co dalej z Kapustką?

Uraz komplikuje także jego sytuację klubową. Ostatnio wracał do formy w belgijskim drugoligowcu OH Leuven. W tym sezonie zagrał w tej ekipie w 21 meczach, aż 18 razy rozpoczynając spotkanie od 1. minuty. W Belgii przebywa tylko na wypożyczeniu do lata, które miało zostać przedłużone, gdyby drużyna awansowała do belgijskiej Ekstraklasy. Pewne jest już jednak, że to się nie zdarzy. W związku z tym Kapustka będzie musiał wrócić do Leicester City, nie będąc jeszcze w pełni gotowym do gry. Może mieć przez to problem ze znalezieniem nowego klubu w letnim oknie transferowym.