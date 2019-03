Reprezentacja wygrała dwa pierwsze mecze eliminacji mistrzostw Europy 2020. Kadra Jerzego Brzęczka najpierw pokonała na wyjeździe reprezentację Austrii (1:0), a później ograła na Stadionie Narodowym Łotwę (2:0). To daje polskiej kadrze pierwsze miejsce w grupie G i świetną pozycję przed pozostałymi meczami eliminacji. Jakie szanse ma kadra Brzęczka na bezpośredni awans?

Portal "Football rankings" przeprowadził 10 tysięcy symulacji wszystkich meczów, które zostały do rozegrania w eliminacjach Euro 2020. Kadra Jerzego Brzęczka ma aż 88,35 proc. szans na bezpośredni awans do turnieju głównego. Niemal stuprocentowe szansę "Football rankings" daje reprezentacjom Belgii, Francji oraz Anglii. Tuż za podium uplasowali się Niemcy oraz Hiszpanie. Polacy mają podobne szanse do Włochów i nieco wyższe od Holendrów i Szwajcarów.

Kolejnymi rywalami Polaków w eliminacjach będą reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela. Pierwszy mecz w Skopje zostanie rozegrany 07.06.2019. Mecz z Izraelem odbędzie się 10 czerwca 2019 roku o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie.