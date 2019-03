Pod pytaniem pojawiły się cztery warianty odpowiedzi:

A - wygrać wszystkie sety

B - zaliczyć jak najwięcej wsadów

C - nie wpuścić piłki do bramki

D - rzucić dyskiem jak najdalej

Poprawna jest oczywiście odpowiedź C, ale 39-letni bramkarz udzielił zupełnie innej i pochwalił się nią na Instagramie. "Dla mnie odpowiedź A... Tylko wychlać, nie wygrać - zażartował Artur Boruc.

Przypomnijmy, że Artur Boruc i Michał Żewłakow zostali wyrzuceni z reprezentacji Polski przez Franciszka Smudę za picie wina na pokładzie samolotu w 2010 roku. - Boruc i Żewłakow pili alkohol, a konkretnie wino w małych butelkach, na pokładzie samolotu, którym kadrowicze wracali ze zgrupowania z Ameryki Północnej. Wedle relacji świadków, zachowanie piłkarzy na tyle rozwścieczyło Smudę, że ten podszedł do piłkarzy i zbeształ ich przy wszystkich - relacjonował "Przegląd Sportowy". Boruc u Smudy już nie zagrał. Do reprezentacji wrócił po trzech latach, kiedy Waldemar Fornalik powołał go na towarzyski mecz z Irlandią. Artur Boruc rozegrał 65 meczów w narodowych barwach. Reprezentacyjną karierę zakończył 10.11.2017 na Stadionie Narodowym w meczu z Urugwajem.