Bilety na mecz Polska - Izrael będą kosztować dokładnie tyle samo, co wejściówki na mecz z reprezentacją Łotwy. 24.03 kibice nie zapełnili Stadionu Narodowego do ostatniego miejsca. Mecz z trybun obejrzało 51 112 kibiców. Pojemność stadionu? to 58 500. Wolne miejsca to efekt m.in. wysokich cen biletów.

Ale zdania na temat cen biletów są podzielone. "Miałem się wybrać z dziećmi i z żoną - policzyłem i zrezygnowałem. Kompletny absurd, sektory rodzinne powinny być jeszcze mniejsze". "W miarę rozumiem cenę 180 za miejsce wzdłuż boiska, choć to 2 piętro, ale 140 za drugie piętro za bramkami? Przecież tam do linii końcowej będzie ze 40 metrów i to z początkowych rzędów. Te miejsca są wybitnie przepłacone. No ale póki jest popyt, to i podaż będzie". A to tylko niektóre z opinii kibiców. - Nie szukajmy dziury w całym! Sprawdź ceny biletów na innych stadionach. Jak kogoś nie stać, to ogląda mecz w TV. U nas najtańszy bilet na miejsce siedzące kosztuje 41 euro - napisał Rafał Gikiewicz, polski bramkarz Unionu Berlin, który gra w 2.Bundeslidze.

Polska - Izrael. Ceny biletów bez zmian

Polska - Izrael PZPN

Najdroższe bilety, które trafią do sprzedaży będą kosztować 180 złotych. Miejsce drugiej kategorii to koszt 140 złotych, a trzeciej 80. Dostępne są również bilety rodzinne (80 + 40 złotych) oraz wejściówki dla osób niepełnosprawnych (80 złotych). Bilety trafią do otwartej sprzedaży 9 maja. Mecz z Izraelem odbędzie się 10 czerwca 2019 roku o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie.