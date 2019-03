pawel.ccc godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Ciekawy pomysł. Zwalniamy za darmo więcej niż dziesięciu piłkarzy a kupujemy jakiegoś Greka koniosr.... za milion euro. I co dalej ? W dzisiejszych czasach 3 miliony euro na transfery nie daje większych szans na dotarcie do fazy grupowej LE a o to powinno chodzić właścicielom Lecha Poznań. Mam nadzieję, że działacze Lecha nie po to płacą gigantyczne pieniądze trenerowi Nawałce , aby rzeźbić w tabeli Ekstraklasy na miejscach 5-8 czyli bezpiecznych od spadku i wolnych od eliminacji pucharów europejskich.