jars1975 pół godziny temu 0

Czy ktoś wie... , że Magiera przed meczami sam na sam się spotykał z młodymi reprezentantami Polski i ich pytał o hymn Polski jak i postacie historyczne. Ponadto niby były też pytania co piłkarz wie o nim i to nie chodziło o jego przeszłość trenerską, tylko jakie znają plotki o nim itp. Było też wiele innych pytań, dla czego w życiu tak postępuje, a nie inaczej... często pytania z natury krępującej i stresującej... hmmm Czy to jest podejście psychologiczne ? Czy to jakieś nowe techniki pobudzenia ? a może skuteczne zwiększenie stresu ? hmm wydaje mi się, że mecze na szczeblu kadry są już wystarczająco emocjonujące u młodego piłkarza, ale nie mi oceniać... Powodzenia życzę kadrze U20 bo to nasza duma. Jeśli to plotki i fake to może zadajcie Trenerowi pytanie, co przez to można osiągnąć. Z pewnością doświadczenia tak klasowego Trenera, są ciekawe... (Wspomnę może też że te techniki stosuje od paru lat)