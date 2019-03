Zdaniem Bena Greena Polacy przywykli już do postaci Roberta Lewandowskiego w kadrze, który bez wątpienia jest zawodnikiem klasy światowej. Redaktor portalu squawka.com zaczął się zastanawiać, co będzie działo się z polską kadrą po erze napastnika Bayernu, który w tym roku skończy 31 lat.

Green przypomniał kluczowe znaczenie napastników dla poszczególnych drużyn, jak choćby Claudio Pizarro dla Peruwiańczyków czy Eidur Gudjohnsena dla Islandczyków. W przeciwieństwie do tych drużyn, Lewandowski już teraz ma godnych następców na swojej pozycji, odkąd pojawili się w kadrze Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Zdaniem dziennikarza niedługo może dojść do sytuacji, w której napastnik Bayernu będzie musiał ustąpić miejsca w podstawowym składzie wspomnianej dwójce zawodników.

Krzysztof Piątek został doceniony przez Greena na nieprawdopodobne wejście do składu AC Milan, po jego styczniowych transferze. Z kolei siłą Milika jest fakt, że rozwija się pod wyjątkowo czujnym okiem Carlo Ancellottiego w Neapolu. Biorąc to wszystko pod uwagę, dziennikarz uważa, że przyszłość napastników w polskiej kadrze, po erze Roberta Lewandowskiego, wygląda dość obiecująco.

Co wyróżnia Lewandowskiego?

Lewandowski to tradycyjny łowca bramek w każdym znaczeniu tych słów. Niemal do perfekcji opanował grę w nowoczesnym futbolu. Znakomicie ściąga na siebie obrońców, dzięki czemu jego partnerzy w ataku mają znacznie więcej miejsca. W obecnym sezonie Bundesligi nikt nie oddał tylu strzałów (101), nie zdobył większej ilości bramek z pola karnego (17), nie strzelał tyle razy głową (22), i, co być może jest najważniejsze, nie miał tylu kontaktów z piłką w polu karnym rywala (217), co Lewandowski. Oprócz tego zawodnik Bayernu ma największą liczbę wykreowanych sytuacji w ataku pozycyjnym. To wszystko pokazuje, że jest kompletnym napastnikiem

Milik drugim wyborem

Jeśli Jerzy Brzęczek decyduje się grać dwójką zawodników w ataku, z reguły obok Lewandowskiego ustawia właśnie Milika, co udowodnił choćby czwartkowy mecz z Austrią. Napastnik Napoli imponuje swoją szybkością i możliwościami fizycznymi, które ułatwiają mu kreowanie sytuacji i zdobywanie bramek - tak Polaka ocenił Ben Green. W bieżącym sezonie Serie A zdobył już 15 bramek, doskonale wykorzystując nadarzające się okazje.

Nowe dziecko na horyzoncie

Krzysztof Piątek w nieprawdopodobny sposób zadomowił się na San Siro po styczniowym transferze. Green już teraz widzi w nim długoletniego następcę Lewandowskiego w kadrze, ze względu na jego naturalne zdolności do zdobywania bramek. Zawodnik Milanu zdobył największą ilość bramek z akcji w Serie A (16), jest 3. w rankingu na największą liczbę celnych strzałów (41). Jego styl gry, dzięki któremu powstaje bardzo dużo miejsca dla partnerów idealnie sprawdzał się w Genoi, gdzie grał na początku sezonu, ale wszyscy upatrują w Polaku lidera zespołu Gennaro Gattuso.

Ben Green sądzi, że nadszedł właśnie bardzo korzystny okres dla reprezentacji Polski, ze względu rzadko spotykaną w krajowych składach trójkę napastników, grających na światowym poziomie. Biorąc pod uwagę, że za ich plecami grają tacy zawodnicy jak Piotr Zieliński, czy Karol Linetty, nie zapominąć o Wojciechu Szczęsnym między słupkami bramki, Polska może w najbliższych latach powalczyć o znakomite wyniki w mistrzostwach Europy i świata.