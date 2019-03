acer0 godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Oj Boniek Boniek a ty z kibiców robisz idiotów. Czy ty myślisz że my kibicxe nie widzimy partactwa trenera Brzęczka? Spójż na taktykę i grę reprezentacji pod dowództwem Brzęczka. Te dwa meczyki wygrane to fuks. Zespół grał aby grać , nie potrafiła pomoc dostarczać piłkę do napastników. Ciągle piłka była cofana w kierunku własnej bramki. Tak jak i Austriacy tak i Łotysze z łatwością dochodili pod bramką Szczęsnego i oddawali strzały tylko całe szczęście że mieli kiepskie celowniki. Panie Boniek policz ilew nasi oddali strzałów a ile przeciwnicy. Całe szczęście żw grupie mamy słabe zespoły ale kto wie czy w rewanżach oni nie zagrają lepiej i nas wyeleminują z mistrzostw Europy. PO drugie nawet jeśli się uda awansować to powrót będzie taki sam Brzęczka jak z Rosji Nawałki. Tylko będzie jedna zamiana z Moskwy to nas Niemcy po drodze podrzucili do Warszawy a teraz Rosjanie nas podrzucą do warszawy po drodze. Na koniec dodam panie Boniek jesteś hipokrytą broniąc nieudacznika Brzeczka. A wszyscy doskonale wiedzą że Brzęczek jako trener niczego wielkiego nie osiągnął . A jegi najlepsze osiągnięcie to piąte miejsce z Wisłą Płock w ekstra klasie njednej z najgorszych lig w Europie by nie owiedzieć że i na świecie. Minęły te czasu gdy Górnik i Legia wygrywały w pucharach i dochodzili do półfinałów i finałów . Od tamtych czasów żadna Polska drużyna nic nie osiągnęła a przykład masz nie tak dawny gdzie Legia przegrała z amatorami z Luksemburga, gdzie zawodnikami są piekarze , sklepikarze murarze, szklarze. To hańba dla POlskiej piłki.