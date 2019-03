Poniedziałek był ósmym i zarazem przedostatnim dniem zgrupowania reprezentacji do lat 21. We wtorek drużyna Czesława Michniewicza rozegra towarzyski mecz z Serbią, a po nim piłkarze rozjadą się do klubów. To ostatnie spotkanie tych zawodników w trakcie sezonu. Następnym razem młodzieżowa kadra spotka się po rozgrywkach ligowych, kiedy rozpocznie przygotowania do mistrzostw Europy. Te zainaugurujemy 16 czerwca meczem z Belgią.

W niedzielę piłkarze Michniewicza wrócili do treningów po jednym dniu przerwy. Wtedy reprezentanci Polski pracowali głównie nad stałymi fragmentami gry. Na poniedziałkowym treningu, który zaczął się o godz. 17.00, drużyna szlifowała taktykę i rozegranie ataku pozycyjnego.

Po rozgrzewce Michniewicz podzielił zespół na dwie jedenastki. Jedna z nich atakowała, druga broniła, utrudniając rozegranie piłki poprzez wysoki pressing i różne sposoby ustawienia. Najwięcej uwag selekcjoner miał jednak do części ofensywnej.

Michniewicz wymagał możliwie najszybszej gry na jeden, maksymalnie dwa kontakty. Trener młodzieżowej reprezentacji Polski od zawodników z piłką wymagał szukania wolnych przestrzeni i dokładności, a od graczy bez piłki ruchu i tworzenia miejsca do jej zagrywania. Michniewicz uczulał też piłkarzy na odpowiednie, kierunkowe przyjęcia piłki oraz na odpowiedzialność, zwłaszcza na własnej połowie.

W treningu udział wzięli Robert Gumny i Szymon Żurkowski, którzy dojechali do Grodziska Wielkopolskiego tuż przed godz. 13. Na zajęciach zabrakło lekko przeziębionego Kamila Grabary, wcześniej do szatni zszedł też Karol Świderski.

Wiele wskazuje na to, że na mecz z Serbią Michniewicz dokona pięciu zmian w składzie w porównaniu do jedenastki, która rozpoczęła czwartkowe spotkanie z Anglią (1:1). Grabarę może zastąpić Bartłomiej Drągowski, a w miejsce Krystiana Bielika prawdopodobnie wskoczy Dominik Jończy. Gumny i Żurkowski zagrają kosztem Pawła Stolarskiego i Bartosza Kapustki, a zamiast Sebastiana Szymańskiego, który w Bristolu strzelił pięknego gola, może zagrać Kamil Jóźwiak. Początek meczu Polska - Serbia o godz. 15.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski: Bartłomiej Drągowski - Robert Gumny, Mateusz Wieteska, Dominik Jończy, Karol Fila - Jakub Piotrowski, Patryk Dziczek - Kamil Jóźwiak, Szymon Żurkowski, Konrad Michalak - Adam Buksa.