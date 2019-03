pedro.666 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Nikt nie chce zaszczuć Brzęczka za to, że jest Polakiem, tylko chcemy zaszczuć Ciebie, Zbyniu, za to że poskąpiłeś kasy na Wielkiego Trenera. Mówię za siebie: nic do Brzęczka nie mam, jest facet okej, ale Jego największym sukcesem jest piąte miejsce z Wisłą Płock. To mnie trochę niepokoi... gdyby PZPS tak dobierał trenerów reprezentacji siatkarzy, to pewnie ciągle byśmy walczyli o Wielką Ósemkę...