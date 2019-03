Po meczu z Łotwą, wygranym 2:0, Jerzy Brzęczek został poproszony o skomentowanie słów Macieja Szczęsnego. Były bramkarz, a obecnie ekspert TVP przed meczem poinformował, że Wisła Płock ma otrzymać dodatkowe pieniądze za to, że Arkadiusz Reca rozegra pięć meczów w reprezentacji Polski. Przy tym dość wyraźnie sugerując, że obecny selekcjoner, dlatego powołuje gracza Atalanty Bergamo do kadry, bo chce pomóc byłemu klubowi w uzyskaniu dodatkowych pieniędzy.

- To opinia pana Szczęsnego. Ja nie znam klauzul ani kontraktów zawodników. Jako selekcjoner, powołując piłkarzy, w ogóle na to nie patrzę - skomentował Brzęczek. A zapytany wcześniej o to, jak ocenia występ Recy przeciwko Łotwie, powiedział: - To nie był w jego wykonaniu rewelacyjny mecz, ale w piłce nożnej najważniejsze są bramki i asysty. I Arek to dzisiaj zrobił. W decydującym momencie zagrał piłkę, po której strzeliliśmy pierwszego gola.

Polska w niedzielę wygrała z Łotwą po golach Roberta Lewandowskiego (asysta Recy) i Kamila Glika (asysta Jakuba Błaszczykowskiego). Po dwóch kolejkach eliminacji z kompletem punktów - jako jedyna drużyna - prowadzi w grupie G.