Zbigniew Boniek po meczu przyznał przed kamerami TVP, że to nie był dobry mecz reprezentacji Polski. - Graliśmy dziś bardzo przeciętnie, ale jakość najważniejszych piłkarzy w kluczowych momentach sprawiła, że wygraliśmy. Łotwa miała 2-3 sytuacje, ale wola walki i pomoc kibiców pomogła w 2-3 momentach przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść - powiedział prezes PZPN po wygranym 2:0 spotkaniu z reprezentacją Łotwy.

- Ciężko się na to patrzyło z trybun. Wyglądaliśmy, jakbyśmy mieli dwa tłoki zatarte. Brakowało koncentracji i dokładności, To sprawia, że jest nad czym myśleć, jest nad czym pracować - stwierdził Boniek, który nie ukrywał, że denerwuje się oglądając takie mecze. - Jakbym znał receptę, żeby można było z każdym wygrywać... Ale nie zawsze wynik jest sprawiedliwy.

Po tym spotkaniu reprezentacja Polski jest liderem grupy G z dwoma zwycięstwami i bez straconej bramki. - Mamy powody do optymizmu, bierzemy te 3 punkty i zamykamy je w sejfie, ale wiemy, że najgorsze co możemy zrobić, to mówić, że gramy znakomicie. Nie gramy, ale ważne, że wygraliśmy - zakończył Zbigniew Boniek.