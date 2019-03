Ja jestem Piątek, a ty Lewandowski

I numer 23 - krzyknął spiker i czekał na odpowiedź kibiców. Ta była głośna, naprawdę głośna. To znaczy: najgłośniejsza, jeśli brać pod uwagę pozostałe nazwiska piłkarzy z wyjściowego składu (wraz z nazwiskiem selekcjonera), które wyczytywał. Jeszcze kilka miesięcy temu nazwisko Krzysztofa Piątka w ogóle by nie padło. Teraz, coraz częściej, wymieniane bywa w pierwszej kolejności. Czyli nie tylko głośniej, ale także przed Lewandowskim. Tak w niedzielę było w drodze na PGE Narodowy. Młode pokolenie kibiców ma kolejnego idola - to było słychać. Niekoniecznie jeszcze widać, bo koszulek z nazwiskiem Piątka na plecach nie zauważyliśmy. Z Lewandowskim za to naliczyliśmy kilka. Włącznie z tą na plecach małego chłopca, który do innego krzyczał (a raczej mu wskazywał): „że ja jestem Piątek, ty Lewandowski”. Mamy wątpliwości, czy po meczu byłoby tak samo, ale o tym za moment.

Najpierw były gwizdy

Nie minął kwadrans spotkania, a kibice już przeraźliwie gwizdali. I to dwukrotnie. Najpierw, kiedy strzał z rzutu wolnego oddawał Deniss Rakels (3. minuta), a później, kiedy Vladislavs Gutkovskis nabił Arkadiusza Recę i wywalczył rzut rożny (10. minuta). W strzałach było wtedy 5-0 dla Łotwy, w bramkach 0-0. Słowem: zaczęło się źle. A może nawet nie tyle źle, ile inaczej niż wszyscy myśleli. Bo każdy inaczej wyobrażał sobie ten mecz. Nie pytał, czy Polska wygra, tylko ile. Ile goli strzeli Łotwie, czyli teoretycznie najsłabszemu rywalowi w grupie (losowanemu z ostatniego koszyka).

Potem wzajemne pretensje

- Koncentracja, koncentracja! - zdawało się, że w 18. minucie do kolegów z drużyny krzyknął Grzegorz Krychowiak, chwilę wcześniej naprawiając ich błąd. - Ej, no co jest!? - tak z kolei słowami można opisać reakcję Wojciecha Szczęsnego z 21. minuty po tym, jak stratę zaliczył Mateusz Klich (dodajmy, że kolejną, zakończoną kolejnym - na szczęście niecelnym - strzałem na naszą bramkę). Ale takich pretensji, podejrzliwych spojrzeń, nerwów było multum. Równie dużo, jak błędów, które popełniała nasza reprezentacja.

I spuszczone głowy

O ile na boisku po naszych zawodnikach widać było nerwy, o tyle zaraz po gwizdku kończącym pierwszą połowę ta złość z nich gdzieś uleciała. Nikt z nikim nie rozmawiał, nawet nie próbował. Każdy do szatni schodził sam, większość ze spuszczonymi głowami. A jako pierwszy - Jerzy Brzęczek. Selekcjoner przed przerwą zachowywał spokój. W zasadzie jako jedyny, jakby spodziewał się właśnie takiego spotkania, o czym zresztą mówił już w sobotę: - W przeszłości mieliśmy już mecze, które miały być łatwe, a potem okazywały się bardzo trudne. Tylko takie zaangażowanie jak w Wiedniu zapewni nam trzy punkty - przestrzegał na przedmeczowej konferencji.

A kibice byli cierpliwi

22 gole na PGE Narodowym, najbardziej spektakularny stadion eliminacji do Euro 2016 - informował PZPN w prospekcie, który przed meczem z Łotwą rozdawany był dziennikarzom. W niedzielę wielkiego strzelania nie było, ale kibice i tak byli cierpliwi. Dopiero w 55. minucie zaczęli gremialnie domagać się gola. No i w końcu się doczekali. Najpierw trafił Lewandowski (76. minuta), potem Kamil Glik (84. minuta). Polska wygrała z Łotwą 2:0. I po dwóch kolejkach eliminacji do Euro 2020 - jako jedyna z kompletem punktów - prowadzi w grupie G.