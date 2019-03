Polska - Łotwa. Drużyna Jerzego Brzęczka z pierwszym zwycięstwem, Łotysze stracili trzy gole

Długo musieliśmy czekać na pierwsze zwycięstwo reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka. Na szczęście 3 punkty dopisaliśmy na swoje konto w najważniejszym momencie. W czwartek pokonaliśmy w Wiedniu Austrię – gola w 68. minucie zdobył Krzysztof Piątek, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych.

Łotysze, w przeciwieństwie do nas, nie rozpoczęli dobrze eliminacji mistrzostw Europy 2020. Kadra prowadzona przez Slaviša Stojanovica uległa na wyjeździe Macedonii 1:3.

Nasz dzisiejszy rywal to 131. drużyna w rankingu FIFA. Ostatni mecz z Łotyszami rozegraliśmy w 2012 roku – było to spotkanie towarzyskie. Polska wygrała wtedy 1:0, a do bramki rywali trafił Artur Sobiech.

W kadrze reprezentacji Polski nie zobaczymy dziś kilku piłkarzy. Jan Bednarek i Bartosz Bereszyński zmagają się z infekcją, a Marcin Kamiński z urazem mięśniowym. Na murawę nie wybiegnie też Szymon Żurkowski, który – wraz z Robertem Gumnym – w poniedziałek dołączy do reprezentacji Polski U-21, przygotowującej się do meczu z Serbią.

Eliminacje mistrzostw Europy 2020 – sytuacja w grupie G

Poza zwycięstwem Polaków z Austrią i oraz wygranej Macedonii z Łotwą, w naszej grupie padł jeszcze remis (1:1) w meczu Izraela i Słowenii. Tak prezentuje się sytuacja w grupie G przed niedzielnymi meczami eliminacji:

Eliminacje Euro 2020 - tabela Grupy G UEFA.COM

Dziś o 18:00 Izrael zagra z Austrią, a na 20:45 zaplanowano spotkanie Słowenii z Macedonią.

Polska - Łotwa. Gdzie obejrzeć mecz reprezentacji Polski? Transmisja TV, stream online, na żywo

Spotkanie między Polską a Łotwą obejrzymy w Telewizji Polskiej oraz Polsacie Sport. W Internecie mecz będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz na platformach: Ipla i NC+GO. Poniżej znajdziecie harmonogram transmisji:

Polska - Łotwa, niedziela, 24.03.2019

Studio – godz. 18:00 (Polsat Sport, TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport, Ipla, NC+GO)

Transmisja meczu – godz. 20:35 (Polsat Sport, TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport, Ipla, NC+GO).