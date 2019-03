wloczykijas godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Nawet "herosi" chorują i są w tym czasie niezdolni do gry - pracy. Niezrozumiałe jest więc oderwane od realiów oczekiwanie pojawiające się wśród przynajmniej niektórych polskich pracodawców, artykułowane wprost lub nie wprost, aby pracownicy - na dodatek nie korzystający na co dzień z najwyższej klasy zabiegów wzmacniająco-rehabilitacyjnych - nie chorowali lub ew. przychodzili do pracy nawet pomimo choroby i pracowali w jej trakcie wydajnie. :' Tym bardziej, że niekiedy dojazd do pracy i sama praca w okresie choroby - może zaostrzać jej przebieg lub skutkować rozprzestrzenianiem się infekcji.