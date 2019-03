Najpierw Jerzy Brzęczek, potem ludzie z jego sztabu i piłkarze. 12 piłkarzy z pola: Jakub Błaszczykowski, Thiago Cionek, Jacek Góralski, Robert Gumy, Artur Jędrzejczyk, Marcin Kamiński, Damian Kądzior, Karol Linetty, Michał Pazdan (z Austrią zagrał trzy minuty), Arkadiusz Reca, Damian Szymański, Szymon Żurkowski. Oraz dwóch bramkarzy: Łukasz Fabiański i Łukasz Skorupski. W piątek przed południem na stadionie Polonii Warszawa odbył się trening wyrównawczy. Reszta kadrowiczów, która grała z Austrią (1:0), została w hotelu, by się zregenerować. Tylko Piotr Zieliński i Jan Bednarek pojechali na badania, piątkowy poranek spędzili w klinice Enel-Sport przy Łazienkowskiej.

- Janek Bednarek został mocno trafiony piłką, ma stłuczony mięsień dwugłowy. Mieliśmy obawy, czy uraz nie jest podobny do tego, który przytrafił się Wojtkowi Szczęsnemu na Euro 2016. Na szczęście, udało się to wykluczyć - powiedział Jacek Jaroszewski. - Piotrek Zieliński w meczu z Austrią upadał dwa razy. Ma stłuczony staw krzyżowo-biodrowy, ale to też na szczęście nic poważnego. W obu przypadkach jedynym problemem jest tylko duży ból - uspokoił lekarz reprezentacji.

Piątkowe zajęcia na stadionie Polonii po kwadransie zostały zamknięte dla dziennikarzy. Popołudnie kadrowicze mają wolne. W niedzielę biało-czerwoni zagrają drugie spotkanie w eliminacjach Euro 2020. Rywalem Polaków będzie Łotwa, początek meczu na PGE Narodowym o 20.45.