Messi został powołany na piątkowy mecz towarzyski Argentyny z Wenezuelą, który zostanie rozegrany w Madrycie. Z kolei Cristiano Ronaldo zagra w pierwszym meczu eliminacyjnym do Euro 2020 - zespół zmierzy się w Lizbonie z reprezentacją Ukrainy.

Obydwaj zawodnicy opuścili ostatnie sześć międzynarodowych meczów rozegranych przez reprezentacje Argentyny i Portugalii. Bez udziału Ronaldo Portugalii udało się awansować do półfinału Ligi Narodów pokonując reprezentacje Polski i Włoch. W półfinale Portugalia zmierzy się ze Szwajcarią - mecz zaplanowany został na 5 czerwca.

Cristiano Ronaldo wraca do kadry - wesprze Portugalię w meczach z Ukrainą i Serbią

Portugalczyk ma na swoim koncie 154 występy w kadrze narodowej. Ronaldo strzelił w nich w sumie 85 goli. Jak podaje BBC zawodnik kadry oraz kolega Cristiano z Juventusu, obrońca Joao Cancelao przyjął powrót napastnika do kadry z wielką ulgą - "Cristiano dodaje jakości do gry każdego zespołu. To przyjemność grać z nim, jest dla naszego zespołu bardzo ważny". Z kolei ich trener Fernando Santos zapowiedział, że Portugalia razem z Ronaldo będzie dążyła do obrony tytułu z 2016 roku. W najbliższych meczach Portugalia zmierzy się z Ukrainą i Serbią. Obydwa spotkania odbędą się o godzinie 20:45 kolejno w dniach 22 i 25 marca.

Powrót Lionela Messiego do kadry - Argentyńczyk zagra w meczach towarzyskich

Powrót Messiego do narodowej reprezentacji także spotkał się z entuzjastyczną reakcją. Trener Albicelestes Lionel Scaloni powiedział - "Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni - dla mnie i dla wszystkich pozostałych to wielka radość. Cieszę się także z tego, że będę mógł go trenować, nie każdy ma na to szansę. Teraz cała drużyna będzie go wspierać, ale to on musi pokazać swoją najlepszą wersję". Z występu Messiego cieszy się także trener Wenezueli Rafael Dudamel: "Występ najlepszego na świecie zawodnika podniesie poziom całego meczu".

Trener reprezentacji przyznał także, że Lionel Messi sam wykonał pierwszy krok wobec odnowionej kadry Argentyny - "Kiedy dotarł na zgrupowanie od razu zaczął rozmawiać ze wszystkimi. Wykonał pierwszy krok w celu zbliżenia się do grupy". Do występów w kadrze tym razem nie zostali powołani występujący w Manchesterze City Sergio Aguero, Gonzalo Higuain z Chelsea oraz Mauro Icardi z AC Milan. Messi ma na swoim koncie 128 meczów w barwach Argentyny - dla drużyny narodowej strzelił 65 bramek. W najbliższych meczach towarzyskich Argentyna zagra z Wenezuelą i Maroko. Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 marca - drugi mecz z kolei 26 marca. Obydwa spotkania rozpoczną się o godzinie 21.