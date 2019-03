Mecz z Anglikami był jednym z elementów długich przygotowań do czerwcowych mistrzostw Europy, na których reprezentacja Polski powalczy o awans do Igrzysk Olimpijskich. Do Anglii nie poleciało kilku podstawowych piłkarzy polskiej młodzieżówki. Paweł Bochniewicz nie mógł grać ze względu na kontuzję, a Dawid Kownacki i Szymon Żurkowski zostali powołani do kadry Jerzego Brzęczka.

Według brytyjskiego "Sky Sport" najlepszym piłkarzem spotkania został wybrany Kamil Grabara, który kilkukrotnie ratował polski zespół. - Już w pierwszej połowie dwa razy ratował Polaków w bardzo trudnych sytuacjach, m. in. gdy odbił piłkę na słupek po odbiciu się jej od Bielika. W drugiej połowie było jeszcze lepiej. W końcówce tylko jemu goście mogą zawdzięczać, że nie przegrali. Jego jedna, instynktowna interwencja, była wspaniała - można przeczytać w relacji.

Angielski serwis przyznał Grabarze ocenę 8. Taką samą dostał jeszcze tylko jeden piłkarz na boisku - Phil Foden.

Mecz rozpoczął się lepiej dla Anglików. Już w 13. na listę strzelców wpisał się Dominic Calvert-Lewin. Na odpowiedź zawodników Czesława Michniewicza czekaliśmy jednak tylko 20 minut. Wtedy kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się pomocnik Legii Warszawa - Sebastian Szymański.

Kolejny mecz reprezentacja Polski do lat 21 zagra już we wtorek. Wtedy to zespół Michniewicza zagra w Grodzisku Wielkopolskim z Serbami. Początek spotkania o godz. 15.00.

Młodzieżowe mistrzostwa Europy trwać będą od 16 do 30 czerwca, a odbędą się we Włoszech i w San Marino. Polacy trafili do grupy A, gdzie zmierzą się z Włochami, Belgami oraz Hiszpanami. Pierwszy mecz 16 czerwca o godz. 18.30, a naszym rywalem będą Belgowie.

Anglia U-21 1:1 Polska U-21: Calvert-Lewin (13.) - Szymański (34.)

Skład Polski: Grabara - Fila, Wieteska, Bielik, Stolarski - Piotrowski, Dziczek, Kapustka - Michalak (62. Gąska), Buksa (73. Świderski), Szymański (80. Wdowiak).